**Calabria: Morra, 'io candidato governatore M5S-Pd? Non ne so nulla'** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Io candidato governatore di un'alleanza Pd-M5S in Calabria? Non ne so nulla, me lo sta dicendo lei...". Così all'Adnkronos il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, mentre torna a farsi spazio il suo nome per una possibile alleanza 5 Stelle e dem in Calabria, Regione che tornerà al voto l'11 aprile dopo la morte della presidente Jole Santelli il 15 ottobre scorso. "Alle urne in Calabria si tornerà ad aprile - aggiunge incalzato Morra - direi che c'è tempo...". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Iodi un'alleanza Pd-M5S in Calabria? Non ne so, me lo sta dicendo lei...". Così all'Adnkronos il presidente della Commissione Antimafia Nicola, mentre torna a farsi spazio il suo nome per una possibile alleanza 5 Stelle e dem in Calabria, Regione che tornerà al voto l'11 aprile dopo la morte della presidente Jole Santelli il 15 ottobre scorso. "Alle urne in Calabria si tornerà ad aprile - aggiunge incalzato- direi che c'è tempo...".

Advertising

Oblomov58 : Accordo Pd- M5S. Nicola Morra in Calabria, Fico a Napoli e la Raggi a Roma. A Milano va bene Sala, tanto i 5 stell… - TV7Benevento : **Calabria: Morra, 'io candidato governatore M5S-Pd? Non ne so nulla'**... - CirianiCarlo : RT @LaPrimaManina: Per la #Calabria, per la sfida di primavera emerge l'ipotesi #Morra con il patto M5s-PD. Probabilmente hanno fatto la… - LaPrimaManina : Per la #Calabria, per la sfida di primavera emerge l'ipotesi #Morra con il patto M5s-PD. Probabilmente hanno fatt… - Monica24675734 : Lo aspettiamo... Avrà la faccia di presentarsi.... A calci nel Posteriore l uomo che ha insultato Jole Santelli -

Ultime Notizie dalla rete : **Calabria Morra Calabria, per la sfida di primavera l'ipotesi Morra con il patto M5s-Pd la Repubblica Elezioni Regionali Calabria, da Roma arriva la bomba: sarà Nicola Morra il candidato di Pd e M5S?

Elezioni Regionali Calabria, da Roma arriva la bomba: sarà Nicola Morra il candidato di Pd e M5S? Tentato a correre anche il sindaco uscente di Napoli, Luigi De Magistris: "c'è bisogno di rottura" ...

Calabria, per la sfida di primavera l'ipotesi Morra con il patto M5s-Pd

Mentre il sindaco uscente di Napoli Luigi de Magistris ammette: “Sono tentato di correre anche io. C'è bisogno di rottura” ...

Elezioni Regionali Calabria, da Roma arriva la bomba: sarà Nicola Morra il candidato di Pd e M5S? Tentato a correre anche il sindaco uscente di Napoli, Luigi De Magistris: "c'è bisogno di rottura" ...Mentre il sindaco uscente di Napoli Luigi de Magistris ammette: “Sono tentato di correre anche io. C'è bisogno di rottura” ...