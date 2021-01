Bayonetta 3, Kamiya rassicura: “Tranquilli, è ancora in sviluppo” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Hideki Kamiya di PlatinumGames ha voluto rassicurare i fan sullo stato di sviluppo di Bayonetta 3. Dovremo attendere fiduciosi i prossimi mesi Quello che si è concluso qualche giorno fa è stato l’anno dei rinvii, videoludicamente parlando e non solo. Un’infinità di titoli sono stati posticipati a data da destinarsi (qualcuno ha detto Halo Infinite?). Altri giochi ancora, invece, sono un po’ spariti dai radar della community videoludica. Uno di questi giochi è indubbiamente Bayonetta 3, molti fan si sono addirittura chiesti più volti se il progetto fosse stato soppresso del tutto, ecco quindi che ci ha pensato Kamiya a rassicurare tutti sullo stato dello sviluppo. Vediamo le dichiarazioni del game director. Lo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Hidekidi PlatinumGames ha volutore i fan sullo stato didi3. Dovremo attendere fiduciosi i prossimi mesi Quello che si è concluso qualche giorno fa è stato l’anno dei rinvii, videoludicamente parlando e non solo. Un’infinità di titoli sono stati posticipati a data da destinarsi (qualcuno ha detto Halo Infinite?). Altri giochi, invece, sono un po’ spariti dai radar della community videoludica. Uno di questi giochi è indubbiamente3, molti fan si sono addirittura chiesti più volti se il progetto fosse stato soppresso del tutto, ecco quindi che ci ha pensatore tutti sullo stato dello. Vediamo le dichiarazioni del game director. Lo ...

Advertising

tuttoteKit : Bayonetta 3, Kamiya rassicura: 'Tranquilli, è ancora in sviluppo' #Bayonetta3 #NintendoSwitch #PlatinumGames… - lillydessi : Bayonetta 3: gli chiedono che fine abbia fatto, Kamiya copia un messaggio del 2019 - - lillydessi : Bayonetta 3 per Nintendo Switch, le rassicurazioni di Kamiya - Tom's Hardware Italia - infoitscienza : Bayonetta 3: gli chiedono che fine abbia fatto, Kamiya copia un messaggio del 2019 - Asgard_Hydra : Bayonetta 3 per Nintendo Switch: Kamiya rassicura sullo stato dello sviluppo -