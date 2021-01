ATP Delray Beach 2021: la entry list e chi parteciperà. Gianluca Mager in tabellone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mancano poche ore alla chiusura delle entry list dei primi tornei del 2021 per quanto concerne i circuiti ATP e WTA di tennis: con gli Australian Open slittati a febbraio, in questa settimana si terranno anche le qualificazioni del primo Slam stagionale, che si giocheranno dal 10 al 13 gennaio (uomini a Doha, donne a Dubai). Nel corso di questa settimana, però, scatteranno anche i primi tornei del 2021: per gli uomini due tornei dal 7 al 13 gennaio di categoria 250 a Delray Beach ed Antalya, per le donne un torneo dal 6 al 13 gennaio di categoria 500 ad Abu Dhabi. Poi i tennisti si sposteranno in Australia, per rispettare il periodo di quarantena. Proprio a Delray Beach ci sarà un azzurro in gara: si tratta di Gianluca ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mancano poche ore alla chiusura delledei primi tornei delper quanto concerne i circuiti ATP e WTA di tennis: con gli Australian Open slittati a febbraio, in questa settimana si terranno anche le qualificazioni del primo Slam stagionale, che si giocheranno dal 10 al 13 gennaio (uomini a Doha, donne a Dubai). Nel corso di questa settimana, però, scatteranno anche i primi tornei del: per gli uomini due tornei dal 7 al 13 gennaio di categoria 250 aed Antalya, per le donne un torneo dal 6 al 13 gennaio di categoria 500 ad Abu Dhabi. Poi i tennisti si sposteranno in Australia, per rispettare il periodo di quarantena. Proprio aci sarà un azzurro in gara: si tratta di...

Mancano poche ore alla chiusura delle entry list dei primi tornei del 2021 per quanto concerne i circuiti ATP e WTA di tennis: con gli Australian Open slittati a febbraio, in questa settimana si terra ...

Sinner cambia idea, niente Antalya. Pioggia di rinunce per i primi tornei ATP

Nel corso delle ultime ore sono arrivate parecchie cancellazioni da parte di giocatori che erano iscritti ai primi tornei ATP della stagione, in programma ad Antalya in Turchia e a Delray Beach in Flo ...

