Valanga in Val Senales: morti due sci alpinisti. Sono Michael Gruener e la moglie (Di domenica 3 gennaio 2021) Due scialpinisti Sono morti travolti da una Valanga in Val Senales . Le vittime Sono l'avvocato Michael Gruener, 65 anni, ex presidente della banca Raiffeisen, e la moglie moglie Monika Gamper di 52 ...

