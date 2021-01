Nicolò Zaniolo abbandona i social. Il messaggio sul profilo della mamma: “La mia vita è sul campo” (Di domenica 3 gennaio 2021) Gossip, polemiche. E poi ancora smentite. Dopo giorni di fuoco dal punto di vista dei pettegolezzi, il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo ha deciso di abbandonare i social, almeno per un periodo. L'”addio” è stato affidato a un breve messaggio, scritto sulle storie social della madre, molto presente nella vita del calciatore, Francesca Costa. “Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere – ha scritto il calciatore – Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account e vi abbraccio”. Zaniolo tra la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Gossip, polemiche. E poi ancora smentite. Dopo giorni di fuoco dal punto di vista dei pettegolezzi, il centrocampistaRoma,ha deciso dire i, almeno per un periodo. L'”addio” è stato affidato a un breve, scritto sulle storiemadre, molto presente nelladel calciatore, Francesca Costa. “Visto che la miaè sule non suio nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere – ha scritto il calciatore – Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account e vi abbraccio”.tra la ...

