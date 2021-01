LIVE – Treviso-Venezia 19-22, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 3 gennaio 2021) La De’Longhi Treviso ospita l’Umana Reyer Venezia nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Sfida da metà classifica in quel del PalaVerde, dove andrà in scena il derby veneto. Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte: i trevigiani in casa di Treviso, mentre i campioni d’Italia per mano della Fortitudo Bologna. Sia Treviso sia Venezia sono forti di 12 punti in classifica: sarà fondamentale ottenere una vittoria per mantenere il passo in ottica qualificazione ai playoff. Domenica 2 gennaio alle ore 17.30 inizierà il confronto che potrete seguire LIVE su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Treviso-Venezia ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) La De’Longhiospita l’Umana Reyernel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato diA1. Sfida da metà classifica in quel del PalaVerde, dove andrà in scena il derby veneto. Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte: i trevigiani in casa di, mentre i campioni d’Italia per mano della Fortitudo Bologna. Siasiasono forti di 12 punti in classifica: sarà fondamentale ottenere una vittoria per mantenere il passo in ottica qualificazione ai playoff. Domenica 2 gennaio alle ore 17.30 inizierà il confronto che potrete seguiresu Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Treviso LIVE – Treviso-Venezia, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA Sportface.it BMW Serie 3 Touring 320d Sport del 2020 usata a Castelfranco Veneto

DIRETTA TREVISO VENEZIA/ Streaming video tv: Isaac Fotu è l’ex del big match (Basket)

Diretta Treviso Venezia streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1.

Diretta Treviso Venezia streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1.