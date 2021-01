LIVE Inter-Crotone 5-2, Serie A calcio 2021 in DIRETTA: Lautaro firma la sua tripletta personale! (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84? Fuori Bastoni e dentro Kolarov per l’Inter. 82? Goooooooooooooooooool, Lautaro Martinezzzzzzzzzzzzzzzzz, Perisic punta e tira ma sulla respinta Lautaro Martinez è il più veloce di tutti firmando la tripletta personale, Inter-Crotone 5-2. 80? Problema muscolare per Lukaku, che verrà esaminato nei prossimi giorni. 78? Fuori Lukaku e Young, dentro Perisic e Darmian per l’Inter. 76? Si prospettano altri cambi per l’Inter. 74? Fuori Barella e dentro Gagliardini per l’Inter. 72? Fuori Luperto e dentro Magallan per il Crotone. 70? Possesso palla prolungato dell’Inter. 68? Crotone che accusa il ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84? Fuori Bastoni e dentro Kolarov per l’. 82? Goooooooooooooooooool,Martinezzzzzzzzzzzzzzzzz, Perisic punta e tira ma sulla respintaMartinez è il più veloce di tuttindo lapersonale,5-2. 80? Problema muscolare per Lukaku, che verrà esaminato nei prossimi giorni. 78? Fuori Lukaku e Young, dentro Perisic e Darmian per l’. 76? Si prospettano altri cambi per l’. 74? Fuori Barella e dentro Gagliardini per l’. 72? Fuori Luperto e dentro Magallan per il. 70? Possesso palla prolungato dell’. 68?che accusa il ...

Inter_TV : ??| LIVE-Pronti per #InterCrotone? Siamo in diretta con il nostro pre partita! @lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo - FcInterNewsit : 20' GOOOOOOOOOOOOOOOOL Ancora #Lautaro, non può nulla questa volta Cordaz sulla furia del #Toro ?? Pareggio nerazz… - passione_inter : | 81' - TRIPLO CAMBIO IN CASA CROTONE Escono Golemic, Molina e Messias. Dentro Djidji, Vulic e Rojas #InterCrotone 5-2 #SERIEA LIVE - FcInterNewsit : Romelu #Lukaku, sostituito al 75’ della gara contro il #Crotone, ha riscontrato una contrattura al quadricipite del… - FcInterNewsit : Gol di #Lautaro: Serie di finte di Ivan #Perisic che ubriaca la difesa ospite, calcia verso la porta e sulla respi… -