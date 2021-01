LIVE Dakar 2021, prima tappa in DIRETTA: Price domina tra le moto. Sainz al comando nelle auto dopo 132 km (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.15 auto – Carlos Sainz (X-RAID MINI JCW TEAM), partito dopo gli altri big, è il più veloce al km 132 con 32” di vantaggio Stéphane Peterhansel (X-RAID MINI JCW TEAM) e su 33” su Vaidotas Zala (AGRORODEO). 11.05 moto – L’australiano Toby Price (RED BULL KTM FACTORY TEAM) si aggiudica la prima tappa della 43ma edizione della Dakar 2021 nella categoria riservata alle moto. L’aussie ha preceduto la Honda dell’argentino Kevin Benavides (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021) di 31? e l’altra KTM dell’austriaco Matthias Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM) di 32?. In quarta posizione altra KTM con il britannico Sam Sunderland (RED BULL ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15– Carlos(X-RAID MINI JCW TEAM), partitogli altri big, è il più veloce al km 132 con 32” di vantaggio Stéphane Peterhansel (X-RAID MINI JCW TEAM) e su 33” su Vaidotas Zala (AGRORODEO). 11.05– L’australiano Toby(RED BULL KTM FACTORY TEAM) si aggiudica ladella 43ma edizione dellanella categoria riservata alle. L’aussie ha preceduto la Honda dell’argentino Kevin Benavides (MONSTER ENERGY HONDA TEAM) di 31? e l’altra KTM dell’austriaco Matthias Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM) di 32?. In quarta posizione altra KTM con il britannico Sam Sunderland (RED BULL ...

