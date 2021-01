L'Inter travolge 6-2 il Crotone, tris di Lautaro Martinez (Di domenica 3 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – L'Inter soffre, rimonta e inizia il proprio 2021 con una vittoria roboante. Prova non indimenticabile per gli uomini di Conte che però dimostrano carattere e risolvono la pratica Crotone ottenendo l'ottavo successo di fila in campionato: tripletta di uno straripante Lautaro Martinez per il 6-2 finale a San Siro. Gli ospiti partono decisamente meglio, sfruttando una scarsa reattività dei nerazzurri. Dopo un paio di occasioni nitide, il Crotone finalizza al minuto 12: l'ex Milan Zanellato incorna tutto solo in area di rigore, trovando il primo sigillo in Serie A per la gioia dei suoi vecchi tifosi. L'Inter non ci sta e la reazione è quasi immediata. Lautaro Martinez viene servito in profondità da Lukaku, difende palla e batte Cordaz ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – L'soffre, rimonta e inizia il proprio 2021 con una vittoria roboante. Prova non indimenticabile per gli uomini di Conte che però dimostrano carattere e risolvono la praticaottenendo l'ottavo successo di fila in campionato: tripletta di uno straripanteper il 6-2 finale a San Siro. Gli ospiti partono decisamente meglio, sfruttando una scarsa reattività dei nerazzurri. Dopo un paio di occasioni nitide, ilfinalizza al minuto 12: l'ex Milan Zanellato incorna tutto solo in area di rigore, trovando il primo sigillo in Serie A per la gioia dei suoi vecchi tifosi. L'non ci sta e la reazione è quasi immediata.viene servito in profondità da Lukaku, difende palla e batte Cordaz ...

