Juve-Udinese 4-1: doppietta di Ronaldo, Chiesa, Zeegelaar e Dybala (Di domenica 3 gennaio 2021) Ci sono cose che restano immutabili, anche in tempo di pandemia. Ci sono le feste, Natale, Capodanno e l'Epifania, e ci sono i gol di Cristiano Ronaldo, che ormai segna da vent'anni di fila. E' stato ... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 gennaio 2021) Ci sono cose che restano immutabili, anche in tempo di pandemia. Ci sono le feste, Natale, Capodanno e l'Epifania, e ci sono i gol di Cristiano, che ormai segna da vent'anni di fila. E' stato ...

juventusfc : Il vostro preferito? ? #?JuveUdinese, TOP 5 GOALS! - forumJuventus : Risentimento per Morata: non convocato per #JuveUdinese ? - GoalItalia : Giallo sulla squalifica di Rabiot ? La Juve non vuole correre rischi: out contro l'Udinese ? - il_Conte78 : RT @juventibus: ???? A CALDO POST #JuveUdinese #CristianoRonaldo con 2 gol e un assist spegne sul nascere nuove possibili critiche ad una #J… - PinoMiceli : Buona Juve, discreto allenamento. Ma c'è da dire che, come non lo era il Parma, neanche l'Udinese è un test probant… -