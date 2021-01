Il 2021 sarà l’anno del principe Carlo? (se la regina andrà davvero in «pensione») (Di domenica 3 gennaio 2021) Da mesi gira voce che Elisabetta II nel 2021, anno del suo novantacinquesimo compleanno, andrà in pensione. Facendo spazio al figlio Carlo. Il settantaduenne principe, primo in linea di successione al trono, si è preparato per tutta la vita a questo momento. Negli ultimi anni ha già sostituito la regina in molte occasioni e in tutti i viaggi all’estero, dove ormai è già ricevuto come un sovrano, ed è toccato a lui il primo royal engagement post quarantena: in compagnia della moglie Camilla, ha fatto visita allo staff di un ospedale in prima linea nella lotta al coronavirus. Leggi su vanityfair (Di domenica 3 gennaio 2021) Da mesi gira voce che Elisabetta II nel 2021, anno del suo novantacinquesimo compleanno, andrà in pensione. Facendo spazio al figlio Carlo. Il settantaduenne principe, primo in linea di successione al trono, si è preparato per tutta la vita a questo momento. Negli ultimi anni ha già sostituito la regina in molte occasioni e in tutti i viaggi all’estero, dove ormai è già ricevuto come un sovrano, ed è toccato a lui il primo royal engagement post quarantena: in compagnia della moglie Camilla, ha fatto visita allo staff di un ospedale in prima linea nella lotta al coronavirus.

