Guardiani della Galassia, Chris Pratt: dieta e allenamento durissimo per il suo ruolo (Di domenica 3 gennaio 2021) Per la parte di Star-Lord in Guardiani della Galassia l'attore Chris Pratt si sottopose a un rigoroso mix di dieta e allenamento per ottenere il fisico giusto e conquistò anche i sospirati addominali che il regista inizialmente voleva inserire in CGI. Per la parte di Star-Lord in Guardiani della Galassia l'attore Chris Pratt si sottopose a un rigoroso mix di dieta e allenamento per ottenere il fisico giusto, avendo promesso al regista James Gunn di riuscire a perdere 25 chili in sei mesi (ne perse 30). Lo stesso Pratt definì l'esperienza quasi una tortura, ma per lui ne valeva la pena per mostrare anche a se stesso che fosse possibile ...

