Formazioni ufficiali Genoa-Lazio | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ledi, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di. La squadra biancoceleste non può più permettersi passi falsi se vuole ancora sperare di raggiungere le prime posizioni. Al momento gli uomini di mister Simone Inzaghi si trovano all’ottavo posto in classifica. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15. Le: in attesa: in attesa SportFace.