Diretta Inter-Crotone ore 12.30: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming" (Di domenica 3 gennaio 2021) Se sei l' Inter e se sei uscito in anticipo dall'Europa League, non puoi nasconderti. "Dobbiamo confermarci tra quelle squadre che devono provare a vincere" ha detto Antonio Conte nella conferenza ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 gennaio 2021) Se sei l'e se sei uscito in anticipo dall'Europa League, non puoi nasconderti. "Dobbiamo confermarci tra quelle squadre che devono provare a vincere" ha detto Antonio Conte nella conferenza ...

Inter : RT @Inter_TV: ??| LIVE-Pronti per #InterCrotone? Siamo in diretta con il nostro pre partita! @lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo https://t.… - Inter_TV : ??| LIVE-Pronti per #InterCrotone? Siamo in diretta con il nostro pre partita! @lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo - infoitsport : Diretta Inter-Crotone ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - infoitsport : Inter-Crotone, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - infoitsport : DIRETTA Serie A, Inter-Crotone | Segui la cronaca LIVE -