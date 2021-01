Covid, i medici del Veneto contro i test rapidi decisi dalla Regione. Diffida per ritornare allo screening con i molecolari (Di domenica 3 gennaio 2021) I medici del Veneto si schierano contro la decisione della Regione di non sottoporre più il personale sanitario in servizio ai periodici test molecolari previsti fino a ottobre, avendo privilegiato lo screening con i test rapidi, meno affidabili. Alla vigilia di Natale una Diffida, predisposta dall’avvocato Federico Pagetta di Padova e sottoscritta da Adriano Benazzato, segretario regionale Anaao Assomed del Veneto, è stata inviata ai direttori generali delle nove Ulss, delle Aziende ospedaliera universitarie di Padova e Verona, e dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova. Per conoscenza è stata spedita al presidente della giunta regionale, Luca Zaia, all’assessore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Idelsi schieranolaone delladi non sottoporre più il personale sanitario in servizio ai periodiciprevisti fino a ottobre, avendo privilegiato locon i, meno affidabili. Alla vigilia di Natale una, predisposta dall’avvocato Federico Pagetta di Padova e sottoscritta da Adriano Benazzato, segretario regionale Anaao Assomed del, è stata inviata ai direttori generali delle nove Ulss, delle Aziende ospedaliera universitarie di Padova e Verona, e dell’Istituto Oncologicodi Padova. Per conoscenza è stata spedita al presidente della giunta regionale, Luca Zaia, all’assessore ...

Una diffida spedita per conoscenza anche al governatore Zaia per ritornare allo screening con i tamponi molecolari. Le ragioni dei camici bianchi ...

