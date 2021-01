Benevento-Milan oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di domenica 3 gennaio 2021) oggi va in scena Benevento-Milan, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I rossoneri vogliono rimanere in testa alla classifica, e sul campo dei campani vanno a caccia di una vittoria per mantenere l’imbattibilità stagionale in campionato. L’incontro, previsto oggi domenica 3 gennaio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021)va in scena, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I rossoneri vogliono rimanere in testa alla classifica, e sul campo dei campani vanno a caccia di una vittoria per mantenere l’imbattibilità stagionale in campionato. L’incontro, previstodomenica 3 gennaio alle ore 18, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace.

