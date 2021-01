Atalanta-Sassuolo 5-1 | Gasperini | “Siamo in fiducia | ho visto cose importanti”

Leggi su sportface

(Di domenica 3 gennaio 2021) “in una bella striscia, atteggiamento positivo. Novembre nerissimo? Abbiamo vinto però a Liverpool e Amsterdam, è vero per il campionato. Stiamo bene, in, ritmo e intensità. Fatto un’ottima gara contro una squadra in alto in classifica, oltre ai gol abbiamo giocato bene. Si vede chela loro bestia nera, ma le partite non sono certo mai scontate all’inizio. Nei primi minuti loro hanno avuto occasioni pericolose, poi per tutto il resto della partita abbiamo dominato. Ho, abbiamo fatto un pressing efficace, giocato bene”. Lo ha detto Gian Pieroal termine di5-1, sfida in cui i nerazzurri hanno trovato una vittoria larga che certifica il gran momento che stanno vivendo ...