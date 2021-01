Whatsapp dall'1 gennaio non funziona più su iPhone 4 e Android 2011 (Di sabato 2 gennaio 2021) Gli utenti di Whatsapp che utilizzano l app su i Phone 4 o i dispositivi che funzionano ancora con Android 4.0.3 (2011) non possono pi utilizzare l app dal primo gennaio 2021 . I modelli di iPhone dal ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 2 gennaio 2021) Gli utenti diche utilizzano l app su i Phone 4 o i dispositivi cheno ancora con4.0.3 () non possono pi utilizzare l app dal primo2021 . I modelli didal ...

NotLad98589835 : Comunque esistono bot che bloccano i VPN e i numeri italiani finti. Potrebbero far votare su Whatsapp, così elimina… - ReteMeteoAmator : Immagini di ieri pomeriggio dall #abetone Foto e video che ci invia tramite WhatsApp Paola Benedetti #snow #snowday… - ICARUXANGEL : @xomlinson ho provato anche lì e non si può?? me l’hanno mandata su whatsapp,credo che si può solo da lì o dall’email - Morelembaum1 : Chat classe maturità. Alcuni litigano. Alcuni escono dal gruppo. Alcuni creano un gruppo parallelo. Dall’asilo Ors… - chierezbex : Da una parte io e mi cugina che via whatsapp ci scambiamo le foto dei nostri pigiami alle 22 della sera dell’ultimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp dall Whatsapp dall'1 gennaio non funziona più su iPhone 4 e Android 2011 Gazzetta del Sud Cinque minorenni cercano la fuga in auto e gettano l'hashish dal finestrino

E' successo a San Pietro a Vico. I cinque sono stati fermati, identificati e sanzionati dalla polizia. Il guidatore (ovviamente senza patente) aveva preso di nascosto l'auto al nonno ...

Covid, i colori delle regioni: ecco cosa cambia dal 7 gennaio

Il monitoraggio dei 21 parametri e le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute. La situazione in Liguria e Umbria ...

E' successo a San Pietro a Vico. I cinque sono stati fermati, identificati e sanzionati dalla polizia. Il guidatore (ovviamente senza patente) aveva preso di nascosto l'auto al nonno ...Il monitoraggio dei 21 parametri e le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute. La situazione in Liguria e Umbria ...