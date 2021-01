Usa, via libera all'esecuzione della prima donna in 70 anni (Di sabato 2 gennaio 2021) Una Corte d'appello americana ha dato il via libera all'esecuzione di Lisa Montgomery, l'unica donna attualmente nel braccio della morte nel Paese: il 12 gennaio, Montgomery sarà la prima detenuta in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 gennaio 2021) Una Corte d'appello americana ha dato il viaall'di Lisa Montgomery, l'unicaattualmente nel bracciomorte nel Paese: il 12 gennaio, Montgomery sarà ladetenuta in ...

