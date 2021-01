Scuola | Salvini attacca | “In queste condizioni i miei figli non li manderei”

(Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA – “Tra meno di una settimana ci sara’ l’apertura delle scuole. Che cosa ha fatto la ministra Azzolina per rendere sicuro questo ritorno a scuola? La scuola e’ la spina dorsale, midollo, cervello, e’ il futuro del nostro paese”. Lo dice Matteo Salvini in diretta su Instagram.

matteosalvinimi : Se volete dedicare qualche minuto alla lettura, qui il mio intervento di stamattina sul @Corriere. - Miti_Vigliero : Ma è da mo' che lo strizza...#ripassiamo 22 giugno 2018 Salvini: vaccini dannosi, vadano a scuola anche i bimbi no… - bertolem1 : @CarloCalenda CTS, Arcuri, Governo tutti deficienti. Opposizione tutti bravi. Facciamo governare Calenda con Salvin… - TonusAldo : RT @Lega_Senato: #SALVINI: «IL CONTE DUE È PARALIZZATO. ECCO I NOSTRI PROGETTI PER GOVERNARE» - lorellaspinell4 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Stiamo togliendo agli studenti anni di vita, spero che si possa tornare presto a scuola in sicurezza. Anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Salvini

Orizzonte Scuola

“Siamo al 31 dicembre e da papà oltre che da senatore, non so ancora i miei figli quando torneranno a scuola, a che ora entrano a che ora escono con quali garanzia e con quali trasporti pubblici, con ...Matteo Salvini invia tramite social gli auguri ai calabresi. “Buon inizio donne e uomini di Calabria, terra che ho conosciuto paese per paese, chilometro per chilometro. Ci rivedremo presto e in prese ...