Scuola, dopo il via libera dei prefetti le Regioni frenano. Bonaccini: «Se ci sono dubbi convocateci di nuovo» (Di sabato 2 gennaio 2021) Con un aumento del tasso di positività al Coronavirus, ovvero il rapporto tamponi/positivi, oggi al 17,6%, la riapertura della Scuola – che ha avuto il via libera l'altro ieri dai prefetti -, il prossimo 7 gennaio, torna a generare dubbi. I numeri dei positivi e l'indice di contagiosità, infatti, sono rimasti alti anche durante la pausa di Natale, cosa che dunque azzera le previsioni formulate dopo l'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm, con il quale il governo e parte della comunità scientifica attendevano un'inversione di marcia della curva epidemica. Il matematico Giovanni Sebastiani del Cnr è scettico sulla questione. Se aumenta notevolmente la circolazione del virus in Italia e inizia ad aumentare di conseguenza la pressione sulle unità di terapia intensiva, «gli eventuali ...

