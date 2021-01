Papa Francesco e il calcio: non ero bravo e giocavo portiere (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Papa, a molti che ormai navigano sui 70 anni, ha fatto rivivere i tempi dell'infanzia, quando anche noi giocavamo per le strade con una palla fatta di stracci Leggi su firenzepost (Di sabato 2 gennaio 2021) Il, a molti che ormai navigano sui 70 anni, ha fatto rivivere i tempi dell'infanzia, quando anche noi giocavamo per le strade con una palla fatta di stracci

Pontifex_it : La #pace si può costruire se cominceremo ad essere in pace con noi stessi e con chi ci sta vicino, togliendo gli os… - Pontifex_it : Santa Madre di Dio, a te consacriamo il nuovo anno. Tu, che sai custodire nel cuore, prenditi cura di noi. Benedici… - trash_italiano : *sperando che Papa Francesco non schiaffeggi nessuno nelle prossime ore* - vaticannews_it : #2gennaio #hebdomadapapae, le #news in #latino. Leggi o ascolta ???? - eugeniogigli : Sono agnostico ma da qualche anno l'unica personalità che ha la mia completa condivisione è Papa Francesco. #Bergoglioimperatore -