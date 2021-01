Nola, minaccia i genitori con un coltello per denaro: arrestato 33enne (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNola – I carabinieri della stazione di Nola coadiuvati dai colleghi della sezione radiomobile locale, hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari ed estorsione un 33enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto pervenuta al 112 facendo irruzione nell’abitazione del padre del 33enne. Appena arrivati, i militari hanno scoperto che l’uomo aveva minacciato i genitori con un coltello per avere da loro il denaro per acquistare le sigarette. Secondo quanto accertato in un secondo momento, episodi del genere erano già avvenuti in passato. Il 33enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieri della stazione dicoadiuvati dai colleghi della sezione radiomobile locale, hannoper maltrattamenti contro familiari ed estorsione undel posto già noto alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto pervenuta al 112 facendo irruzione nell’abitazione del padre del. Appena arrivati, i militari hanno scoperto che l’uomo avevato icon unper avere da loro ilper acquistare le sigarette. Secondo quanto accertato in un secondo momento, episodi del genere erano già avvenuti in passato. Ilè stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di ...

