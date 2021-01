Mihajlovic: “Il mercato? Sicuramente non prenderemo nessuno solo per sei mesi” (Di sabato 2 gennaio 2021) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Firenze. Queste le sue parole sul mercato invernale: “La sosta ci ha permesso di recuperare energie psico-fisiche. Con un campionato partito senza ritiro e tante gare ravvicinate era fondamentale. Skov Olsen ha recuperato e anche Dijks, però non hanno ancora 90 minuti. Hickey è guarito dal Covid mentre Sansone è ancora fuori, come Mbaye e Santander. Il mercato? Comincia lunedì, per ora pensiamo alla partita. E lo dico subito, di mercato ne parlo con la società, non con la stampa. Ad ogni modo noi vogliamo prendere i giocatori per valorizzarli, poi è capitato di prenderne qualcuno in prestito per necessità. In questo mercato cercheremo di prendere giocatori utili che magari in futuro potremo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Sinisa, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Firenze. Queste le sue parole sulinvernale: “La sosta ci ha permesso di recuperare energie psico-fisiche. Con un campionato partito senza ritiro e tante gare ravvicinate era fondamentale. Skov Olsen ha recuperato e anche Dijks, però non hanno ancora 90 minuti. Hickey è guarito dal Covid mentre Sansone è ancora fuori, come Mbaye e Santander. Il? Comincia lunedì, per ora pensiamo alla partita. E lo dico subito, dine parlo con la società, non con la stampa. Ad ogni modo noi vogliamo prendere i giocatori per valorizzarli, poi è capitato di prenderne qualcuno in prestito per necessità. In questocercheremo di prendere giocatori utili che magari in futuro potremo ...

