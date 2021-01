Mercato, gli ambulanti diffidano il comune di Avellino: “Si sgomberi Piazzale degli Irpini” (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Anno nuovo, vecchie problematiche. L’avvocato Ciro Aquino, rappresentante di circa cento operatori mercatali, ha chiesto il ripristino dell’area mercatale nella sua sede di Piazzale degli Irpini diffidando il comune di Avellino dal dare seguito alle ordinanze sindacali che hanno cambiato il volto della sede tradizionale. Nel documento inviato alla Procura della Repubblica di Avellino, Corte dei Conti e Carabinieri del Noe si legge: “Sgombero immediato di Piazzale degli Irpini dalla fermata e dallo stazionamento dei bus essendo scaduta l’Ordinanza Sindacale 5/2020 ed il ripristino immediato dell’area mercatale essendo scaduta l’Ordinanza Sindacale 41/2020 che localizzava, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anno nuovo, vecchie problematiche. L’avvocato Ciro Aquino, rappresentante di circa cento operatori mercatali, ha chiesto il ripristino dell’area mercatale nella sua sede didiffidando ildidal dare seguito alle ordinanze sindacali che hanno cambiato il volto della sede tradizionale. Nel documento inviato alla Procura della Repubblica di, Corte dei Conti e Carabinieri del Noe si legge: “Sgombero immediato didalla fermata e dallo stazionamento dei bus essendo scaduta l’Ordinanza Sindacale 5/2020 ed il ripristino immediato dell’area mercatale essendo scaduta l’Ordinanza Sindacale 41/2020 che localizzava, ...

