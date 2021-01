La giudice per le indagini preliminari di Milano ha chiesto altre indagini sulla morte di Imane Fadil (Di sabato 2 gennaio 2021) La giudice per le indagini preliminari di Milano ha respinto la richiesta di archiviazione dell’indagine sulla morte di Imane Fadil, la modella di origine marocchina nota per essere stata una delle testimoni nel processo “Ruby Ter”, morta l’1 marzo 2019 Leggi su ilpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Laper lediha respinto la richiesta di archiviazione dell’indaginedi, la modella di origine marocchina nota per essere stata una delle testimoni nel processo “Ruby Ter”, morta l’1 marzo 2019

Ultime Notizie dalla rete : giudice per San Patrignano, la condanna del giudice. Muccioli: «Continuerò la mia attività» Corriere della Sera Imane Fadil, la Procura: nuove indagini sulla morte della modella

Stabilito senza ombra di dubbio che la donna non è stata uccisa con un veleno, come si era ipotizzato in un primo momento, il gip accoglie ora in parte la richiesta dei legali della famiglia della don ...

