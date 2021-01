Inter-Crotone, Stroppa in conferenza: “Servirà la gara perfetta” (Di sabato 2 gennaio 2021) Giovanno Stroppa in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Crotone, match della 15a giornata della Serie A Giornata di vigilia per il Crotone di Giovanni Stroppa che domani sfiderà l’Inter a San Siro nella quindicesima giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei rossoblu ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Al netto dell’avversario, temi particolarmente la ripartenza dopo le vacanze?Non ho dubbi, i ragazzi si sono allenati bene e siamo in grado di fare una buona partita. Contro però avremo una squadra che non viene da turni infrasettimanali, che ha avuto dieci giorni per preparare la partita con il Crotone e quindi sarà ancora più ... Leggi su intermagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Giovannoinstampa alla vigilia di, match della 15a giornata della Serie A Giornata di vigilia per ildi Giovanniche domani sfiderà l’a San Siro nella quindicesima giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei rossoblu ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetastampa pre-partita. Ecco le sue parole. Al netto dell’avversario, temi particolarmente la ripartenza dopo le vacanze?Non ho dubbi, i ragazzi si sono allenati bene e siamo in grado di fare una buona partita. Contro però avremo una squadra che non viene da turni infrasettimanali, che ha avuto dieci giorni per preparare la partita con ile quindi sarà ancora più ...

