IlGiunco.net cresce del 18%: da Alexa ai libri, ai documentari. Il 2021 si apre con tanti progetti (Di sabato 2 gennaio 2021) GROSSETO " Una crescita costante anche nel 2020. Rispetto all'anno precedente IlGiunco.net , il quotidiano della Maremma, cresce del 18% con un numero totale di pagine lette di oltre 48 milioni . Un nuovo record che conferma la tendenza degli ultimi anni nei quali sempre più maremmani ... Leggi su ilgiunco (Di sabato 2 gennaio 2021) GROSSETO " Una crescita costante anche nel 2020. Rispetto all'anno precedente.net , il quotidiano della Maremma,del 18% con un numero totale di pagine lette di oltre 48 milioni . Un nuovo record che conferma la tendenza degli ultimi anni nei quali sempre più maremmani ...

ilGiunco : Coronavirus, dopo quasi un mese al Giglio ci sono nuovi contagi: due positivi sull’isola - ilGiunco : #Torrente ingrossato dalla pioggia: chiusa una strada. Fiumi sotto sorveglianza #maltempo - #MANCIANO – Il Comune d… - ilGiunco : Disabilità: in Maremma arrivano oltre 470mila euro per favorire l’inclusione scolastica - ilGiunco : Nominati i componenti della Commissione Pari opportunità: ecco chi sono - ilGiunco : Rifiuti, il Consiglio contro il nuovo metodo tariffario: «Tari più alta e più introiti per gestore»… -

Ultime Notizie dalla rete : IlGiunco net Coronavirus: in Toscana 498 nuovi casi, 3.579 i vaccini somministrati IlGiunco.net Torrente ingrossato dalla pioggia: chiusa una strada. Fiumi sotto sorveglianza

MANCANO - Il Comune di Manciano ha chiuso la strada comunale in località Pian di Cirignano dove l’ingrossamento del torrente Elsa non permette più il ...

Nominati i componenti della Commissione Pari opportunità: ecco chi sono

SCARLINO - Il Consiglio comunale di Scarlino ha nominato i componenti della commissione Pari opportunità: oltre al sindaco Francesca Travison e ...

MANCANO - Il Comune di Manciano ha chiuso la strada comunale in località Pian di Cirignano dove l’ingrossamento del torrente Elsa non permette più il ...SCARLINO - Il Consiglio comunale di Scarlino ha nominato i componenti della commissione Pari opportunità: oltre al sindaco Francesca Travison e ...