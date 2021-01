Il Paradiso delle signore trama 4 gennaio: accadono cose strane al magazzino (Di sabato 2 gennaio 2021) Lunedì 4 gennaio il Paradiso delle signore tornerà in onda con un nuovo appuntamento dopo la breve pausa natalizia. In tale puntata vedremo che al grande magazzino ci saranno i preparativi per la festa della befana. Carletto e Serena avranno il compito di occuparsi delle calze. Al grande magazzino, però, cominceranno a verificarsi delle cose abbastanza strane. Federico, invece, prenderà un’importante decisione che riguarda il suo rapporto con Silvia e Luciano. trama 4 gennaio: Federico prende una decisione Le anticipazioni della puntata del 4 gennaio 2021 dl Paradiso delle signore rivelano che Federico comincerà a ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 2 gennaio 2021) Lunedì 4iltornerà in onda con un nuovo appuntamento dopo la breve pausa natalizia. In tale puntata vedremo che al grandeci saranno i preparativi per la festa della befana. Carletto e Serena avranno il compito di occuparsicalze. Al grande, però, cominceranno a verificarsiabbastanza. Federico, invece, prenderà un’importante decisione che riguarda il suo rapporto con Silvia e Luciano.: Federico prende una decisione Le anticipazioni della puntata del 42021 dlrivelano che Federico comincerà a ...

AgoCannella : @Arineedyourlove @Luca230783 Dipende dall'orario. Mediaset manda le soap in orari lavorativi o scolastici impossibi… - EdoKaedo : RT @TunnelPodcast: ??Tchambala d'Oro?? CATEGORIA 'MIGLIOR SOPRANNOME' Nomination: - So Takei - Il Re delle Bestie - Manuel Cuadra - Catarr… - TunnelPodcast : ??Tchambala d'Oro?? CATEGORIA 'MIGLIOR SOPRANNOME' Nomination: - So Takei - Il Re delle Bestie - Manuel Cuadra - C… - tuttopuntotv : Il Paradiso delle signore, anticipazioni 4 gennaio: la decisione di Federico #ilparadisodellesignore #anticipazioni - rep_torino : La classe operaia forse poteva andare in Paradiso [di Francesco Antonioli] [aggiornamento delle 10:45] -