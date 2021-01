Germania, nelle case di riposo va in scena la “lotteria” per i vaccini (Di sabato 2 gennaio 2021) Berlino, 2 gen – In Germania nelle case di riposo vi sarebbe una vera e propria lotteria per decidere chi viene vaccinato e chi no. Il caso è stato fatto scoppiare da un ex ministro della Sanità tedesco Lutz Stroppe. La “lotteria” denunciata da Stroppe su Twitter Stroppe denuncia questa lotteria su Twitter, e lo fa prendendo in esame la situzione di sua madre: “Le vaccinazioni sono iniziate questa settimana”, ha scritto Stroppe. “Ma le dosi non bastano, e ora si tira a sorte chi deve essere vaccinato prima. La buona educazione mi impedisce di illustrare i miei sentimenti”. Anche altri utenti di Twitter hanno denunciato la stessa situazione. Nicole Leopold scrive su Twitter che nella residenza per anziani di Heidelberg nella quale è ricoverato suo padre “vengono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 2 gennaio 2021) Berlino, 2 gen – Indivi sarebbe una vera e propriaper decidere chi viene vaccinato e chi no. Il caso è stato fatto scoppiare da un ex ministro della Sanità tedesco Lutz Stroppe. La “” denunciata da Stroppe su Twitter Stroppe denuncia questasu Twitter, e lo fa prendendo in esame la situzione di sua madre: “Le vaccinazioni sono iniziate questa settimana”, ha scritto Stroppe. “Ma le dosi non bastano, e ora si tira a sorte chi deve essere vaccinato prima. La buona educazione mi impedisce di illustrare i miei sentimenti”. Anche altri utenti di Twitter hanno denunciato la stessa situazione. Nicole Leopold scrive su Twitter che nella residenza per anziani di Heidelberg nella quale è ricoverato suo padre “vengono ...

petergomezblog : Germania, a dicembre più morti che in tutto il 2020. Disastro nelle Rsa: il governo sotto attacco da parte dei medi… - Agenzia_Ansa : Covid: in Germania oltre 1.100 morti in 24 ore. Picco anche in Gran Bretagna con 981 vittime. E il premier britanni… - mauroberruto : Riponendo fiducia nelle proporzioni descritte da #Arcuri, non ho chiaro se sia la Germania ad avere oltre 900 milio… - Muninchedda : RT @ilmessaggeroit: Germania, incredibile lotteria nelle Rsa di Francoforte: estratto a sorte chi deve vaccinarsi - ilmessaggeroit : Germania, incredibile lotteria nelle Rsa di Francoforte: estratto a sorte chi deve vaccinarsi -