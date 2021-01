Colpaccio per Carlo Conti: due famosi vip come “pacchisti”, ecco i nomi (Di sabato 2 gennaio 2021) Che Colpaccio per Carlo Conti. La puntata di sabato 2 gennaio di Affari Tuoi si prospetta interessantissima. Ospiti speciali per il conduttore fiorentino Fonte foto: Getty ImagesSette giorni fa ha debuttato con grande successo Affari Tuoi (Viva gli Sposi), il varietà condotto da Carlo Conti che andrà in onda anche questa sera, sabato 2 gennaio, alle ore 20.35 su Rai Uno. In questo secondo appuntamento vedremo protagonista una coppia, naturalmente prossima al matrimonio, che tenterà di vincere il montepremi (massimo 300 mila euro) facendosi un bel regalo di nozze. come sempre, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica e Ubaldo Pantani, ci saranno anche sorprese come ospiti famosi che potrebbero arrivare all’improvviso. E a tal proposito, ... Leggi su chenews (Di sabato 2 gennaio 2021) Cheper. La puntata di sabato 2 gennaio di Affari Tuoi si prospetta interessantissima. Ospiti speciali per il conduttore fiorentino Fonte foto: Getty ImagesSette giorni fa ha debuttato con grande successo Affari Tuoi (Viva gli Sposi), il varietà condotto dache andrà in onda anche questa sera, sabato 2 gennaio, alle ore 20.35 su Rai Uno. In questo secondo appuntamento vedremo protagonista una coppia, naturalmente prossima al matrimonio, che tenterà di vincere il montepremi (massimo 300 mila euro) facendosi un bel regalo di nozze.sempre, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica e Ubaldo Pantani, ci saranno anche sorpreseospitiche potrebbero arrivare all’improvviso. E a tal proposito, ...

alian_maria : @Gio15474822 @BimbiMeb @jacopo_iacoboni Ed eleggeranno insieme il pdr L'ultima volta il colpaccio non gli è riuscito per colpa di Renzi - andremaggio : @ale18riva Vero, colpaccio. Lui Ogbonna e Cresswell han giocato una quantità di partite spropositata tra l'altro, t… - cmercatoweb : ????#Milan, colpaccio in casa #AtleticoMadrid: idea #Lemar per l'attacco di Pioli! - mariettobin : @Enrico1306 colpaccio per puntare il 4 posto. Mamma mia che amarezza - 89FL : Comunque Rj si conferma sempre di più un colpaccio al Draft per i Knicks ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Colpaccio per Empoli Ascoli 1-1: il Picchio sfiora il colpaccio il Resto del Carlino Pillole di calciomercato: e se Papu Gomez andasse al Monza? Alaba al Real Madrid, Asamoah al Genoa, Simone Inzaghi rinnova

Clamorose indiscrezioni di calciomercato arrivano da Sportmediaset secondo il quale Adriano Galliani starebbe tentando il colpaccio Papu Gomez per assestare il colpo da Ko alle altre pretendenti alla ...

Isco, Llorente e un mercato fatto di "incastri"

Solo liberandosi dell’ingaggio di Khedira la Juve può dare l’assalto al talento del Real. Inter: Pinamonti prende quanto Gomez ...

Clamorose indiscrezioni di calciomercato arrivano da Sportmediaset secondo il quale Adriano Galliani starebbe tentando il colpaccio Papu Gomez per assestare il colpo da Ko alle altre pretendenti alla ...Solo liberandosi dell’ingaggio di Khedira la Juve può dare l’assalto al talento del Real. Inter: Pinamonti prende quanto Gomez ...