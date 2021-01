Cielo del mese di gennaio 2021: l’anno inizia con le stelle cadenti (Di sabato 2 gennaio 2021) . Cosa ammirare nel Cielo notturno. Un nuovo anno è iniziato, con l’auspicio di lasciarci la pandemia alle spalle grazie all’arrivo dei vaccini. Il 2021 è cominciato con tempo instabile che non ha permesso finora l’osservazione del Cielo invernale, spettacolare in questo periodo, con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 2 gennaio 2021) . Cosa ammirare nelnotturno. Un nuovo anno èto, con l’auspicio di lasciarci la pandemia alle spalle grazie all’arrivo dei vaccini. Ilè cominciato con tempo instabile che non ha permesso finora l’osservazione delinvernale, spettacolare in questo periodo, con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

_Carabinieri_ : Il #26dicembre 1973 Rimella (VC) rimane isolato sotto 3 mt di neve per 8 giorni. Grazie all’abilità di radioamatore… - LOrdineNuovo : RT @LOrdineNuovo: 'Ogni mattino, quando mi risveglio ancora sotto la cappa del cielo, sento che per me è capodanno. Perciò odio questi capo… - laura_regoli : RT @cuoricinovaivia: #AmoreASalaLettura “Sentirai il tuono e mi ricorderai, pensando: lei voleva la tempesta. L’orlo del cielo avrà il colo… - Elenaturcina73 : Quando vuoi dipingere la tua vita coi colori di cielo, e di chi porta negli occhi la bellezza del mare, e nel sorri… - sbirillina : RT @cuoricinovaivia: #AmoreASalaLettura “Sentirai il tuono e mi ricorderai, pensando: lei voleva la tempesta. L’orlo del cielo avrà il colo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cielo del Cielo del mese di gennaio 2021: l’anno inizia con le stelle cadenti ViaggiNews.com Enna. Le provinciali 81 e 81 bis pessimo stato e discariche a cielo aperto

Queste due strade , in questo periodo, evidenziano tanti dissesti ed anche tante discariche a cielo aperto che ha provocato la protesta degli abitanti della zona. Sono in tanti che percorrendo queste ...

METEO MILANO – PIOGGIA e temperature in lieve aumento, ecco le PREVISIONI per i prossimi giorni

Meteo Milano: oggi giornata uggiosa. La neve che ha interessato la città di Milano nei giorni scorsi, è stata gradualmente sostituita dalla pioggia. Le miti correnti meridionali ...

Queste due strade , in questo periodo, evidenziano tanti dissesti ed anche tante discariche a cielo aperto che ha provocato la protesta degli abitanti della zona. Sono in tanti che percorrendo queste ...Meteo Milano: oggi giornata uggiosa. La neve che ha interessato la città di Milano nei giorni scorsi, è stata gradualmente sostituita dalla pioggia. Le miti correnti meridionali ...