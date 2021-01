Bergamo: ucciso nel cortile di casa sua, morto Franco Colleoni (Di sabato 2 gennaio 2021) Il corpo di Franco Colleoni, ristoratore ed ex segretario della Lega di Bergamo, è stato ritrovato nel giardino di casa sua in via Sertorio, periferia di Brembo di Dalmine, provincia di Bergamo. Da un primo accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’uomo è stato ucciso e sembra sia morto sul colpo a causa di forti colpi alla testa. Al momento sono davvero poche le informazioni trapelate; l’intera comunità di Dalmine è sotto shock. L’uomo era titolare di un ristorante molto conosciuto. Trovato morto nel giardino di casa L’annuncio del ritrovamento di un corpo riverso nel giardino della propria abitazione, è arrivata nel primo pomeriggio di sabato 2 gennaio. La vittima era un uomo, è stato trovato riverso a terra e con i ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Il corpo di, ristoratore ed ex segretario della Lega di, è stato ritrovato nel giardino disua in via Sertorio, periferia di Brembo di Dalmine, provincia di. Da un primo accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’uomo è statoe sembra siasul colpo a causa di forti colpi alla testa. Al momento sono davvero poche le informazioni trapelate; l’intera comunità di Dalmine è sotto shock. L’uomo era titolare di un ristorante molto conosciuto. Trovatonel giardino diL’annuncio del ritrovamento di un corpo riverso nel giardino della propria abitazione, è arrivata nel primo pomeriggio di sabato 2 gennaio. La vittima era un uomo, è stato trovato riverso a terra e con i ...

Corriere : Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega - Corriere : Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega - ilriformista : L'ex segretario #Colleoni, ora ristoratore, trovato con una ferita alla testa - patriziagatto3 : RT @a_meluzzi: Omicidio a Dalmine: ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega di Bergamo- - GazzettaDelSud : #Bergamo, #ucciso nel #cortile di casa l'ex #segretario provinciale della #Lega -