ALLERTA METEO, 2 gennaio 2021: piogge e raffiche di vento in tutto il Lazio (Di sabato 2 gennaio 2021) ALLERTA METEO nel Lazio, dove dalle prime ore di oggi, sabato 2 gennaio 2021, e per le prossime 24 ore, si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, dal mattino di oggi e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Proprio per questo motivo, è ALLERTA gialla idrogeologica e idraulica su tutte le zone del Lazio. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021)nel, dove dalle prime ore di oggi, sabato 2, e per le prossime 24 ore, si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, dal mattino di oggi e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e fortidi. Proprio per questo motivo, ègialla idrogeologica e idraulica su tutte le zone del. su Il Corriere della Città.

DPCgov : ??? Temporali e venti di burrasca al sud domani, sabato #2gennaio #protezionecivile Leggi l'avviso meteo ??… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, venerdì #1gennaio, in sei regioni ?? Consulta il bollettino #protezionecivile #31dicembre… - ArpaPiemonte : Allerta gialla per peggioramento delle condizioni meteo, con neve fino a bassa quota il 1 gennaio, in rialzo il 2 g… - CorriereCitta : ALLERTA METEO, 2 gennaio 2021: piogge e raffiche di vento in tutto il Lazio - Ulisseonline : CAVA, IL METEO Allerta gialla - -