A Milano l’Università va in carcere: “Così detenuti e studenti fanno lezione insieme” (Di sabato 2 gennaio 2021) La pandemia di Covid-19 ha portato alla luce diverse criticità che in precedenza venivano trascurate, in particolare sulle strutture residenziali: ospedali e Rsa, ovviamente, ma anche le carceri, dove non casualmente ci sono state delle forti tensioni. “I detenuti hanno provato la stessa sensazione di paura di tutti noi, ma senza ricevere adeguate informazioni”, spiega a TPI il professor Stefano Simonetta, autore del libro Utopia e carcere. “Non voglio certo giustificare le reazioni violente, ma va tenuto conto anche del fatto che per queste persone l’emergenza sanitaria ha rappresentato un ritorno al regime detentivo di vent’anni fa, annullando non solo le visite, ma anche alcune esperienze di socialità che sono state introdotte nel tempo”. Una di queste deve il suo avvio proprio al prof. Simonetta, docente di filosofia all’Università ... Leggi su tpi (Di sabato 2 gennaio 2021) La pandemia di Covid-19 ha portato alla luce diverse criticità che in precedenza venivano trascurate, in particolare sulle strutture residenziali: ospedali e Rsa, ovviamente, ma anche le carceri, dove non casualmente ci sono state delle forti tensioni. “Ihanno provato la stessa sensazione di paura di tutti noi, ma senza ricevere adeguate informazioni”, spiega a TPI il professor Stefano Simonetta, autore del libro Utopia e. “Non voglio certo giustificare le reazioni violente, ma va tenuto conto anche del fatto che per queste persone l’emergenza sanitaria ha rappresentato un ritorno al regime detentivo di vent’anni fa, annullando non solo le visite, ma anche alcune esperienze di socialità che sono state introdotte nel tempo”. Una di queste deve il suo avvio proprio al prof. Simonetta, docente di filosofia al...

