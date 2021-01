2021 | Al Bano | ‘il mio sogno? Sconfiggere il Covid e cantare finalmente ‘Felicità’**

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “I miei propositi per il 2021? Ho comprato un’armatura del Medioevo, come Sancho Pancha. Voglio andare contro questo, e se lo becco lo voglio uccidere. Una volta ucciso, mi metto nei panni di Ale canterò per tutto il tempo che non ho cantato l’anno scorso. E non mancherà, in quel canto, la canzone ‘Felicità'”. Così AlCarrisi spiega all’Adnkronos con quale atteggiamento si appresta a vivere il nuovo anno appena iniziato, senza smentire la carica di energia positiva che da sempre lo caratterizza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.