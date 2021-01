Tommaso Zorzi flirt con Luca Vismara di Amici?/ "Ci siamo visti e qualcosa c'è stato" (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tommaso Zorzi ha avuto un flirt con Luca Vismara di Amici? "Ci siamo visti e qualcosa c'è stato", confessa il cantante che vorrebbe continuare a conoscere meglio la star del GF Vip 5 Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 1 gennaio 2021)ha avuto uncondi? "Cic'è", confessa il cantante che vorrebbe continuare a conoscere meglio la star del GF Vip 5

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - zorzi_stan : RT @jasmine_moon_zZ: Tommaso è un amico. Gli amici fanno così: dicono le cose sinceramente. Mi dispiace Giulia ma per l'ennesima volta dimo… - harrysswishh : RT @guestofworld_: Tommaso Zorzi di sera Pazzeska Milano di notte Find a man who can be both #GFVIP - quitemisshome_ : RT @fuoridallhype_: Tommaso Zorzi capodanno edition #gfvip - pallanteceleste : RT @ChiaraZanardel1: Tommaso Zorzi ha un debole per EG nel senso buono secondo me #gregorelli -