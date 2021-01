Scoperto nuovo composto terapeutico contro il Covid-19 (Di venerdì 1 gennaio 2021) “LeSoleil“, un composto naturalmente attivo, è stato Scoperto come candidato terapeutico per l’uso contro il Covid-19. Quando il nuovo coronavirus ha iniziato a diffondersi a livello globale, Suntrap Life Technologies Ltd ha istituito un team di ricerca speciale. Il progetto, denominato “Ricerca sui prodotti per la prevenzione del nuovo Coronavirus (Covid-19)”, è stato avviato in una situazione di emergenza. Lavorando dalla piattaforma di screening e scoperta dei composti naturalmente attivi sviluppata dall’International Drug Discovery Network Unites, il team di ricerca di Suntrap ha condotto uno screening virtuale ad alto rendimento di tutti i composti naturalmente attivi nella libreria, con l’obiettivo di isolare i composti con una potente attività ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) “LeSoleil“, unnaturalmente attivo, è statocome candidatoper l’usoil-19. Quando ilcoronavirus ha iniziato a diffondersi a livello globale, Suntrap Life Technologies Ltd ha istituito un team di ricerca speciale. Il progetto, denominato “Ricerca sui prodotti per la prevenzione delCoronavirus (-19)”, è stato avviato in una situazione di emergenza. Lavorando dalla piattaforma di screening e scoperta dei composti naturalmente attivi sviluppata dall’International Drug Discovery Network Unites, il team di ricerca di Suntrap ha condotto uno screening virtuale ad alto rendimento di tutti i composti naturalmente attivi nella libreria, con l’obiettivo di isolare i composti con una potente attività ...

redazioneiene : LO SPECIALE UN ANNO DI COVID È IN ONDA ADESSO SU ITALIA1 I calabresi hanno appena pagato di nuovo e sulla loro pell… - QuotidianPost : Scoperto nuovo composto terapeutico contro il Covid-19 - Satiraptus : Scoperto un nuovo metodo efficacissimo per riconoscere gravi traumi celebrali. Il paziente risulta positivo se alla… - noemi_armenti : @IColourMeBlue ????io invece ho scoperto tutto grazie a twitter e inizialmente pensavo fosse uscito un nuovo singolo - bloodycoeur : appena scoperto da un tik tok che quando ci arriva una notifica di una storia da una persona che seguiamo ma non c'… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto nuovo Pompei, nuova scoperta: ritrovato Termopolio intatto - Video Adnkronos Nuova Fiat 500: da oggi disponibili i servizi vocali di Amazon Alexa

Basta chiederlo ad Alexa e si potranno bloccare/sbloccare le porte, si potrà scoprire la carica residua della batteria, inviare al veicolo le proprie destinazioni, cercare punti d’interesse e molto al ...

Reynolds alla Cuadrado: il dato che spiega perché è nel mirino della Juventus

Focus tattico su Bryan Reynolds, terzino classe 2001 del Dallas, talento seguito dalla Juventus. Retroscena e curiosità sul terzino americano ...

Basta chiederlo ad Alexa e si potranno bloccare/sbloccare le porte, si potrà scoprire la carica residua della batteria, inviare al veicolo le proprie destinazioni, cercare punti d’interesse e molto al ...Focus tattico su Bryan Reynolds, terzino classe 2001 del Dallas, talento seguito dalla Juventus. Retroscena e curiosità sul terzino americano ...