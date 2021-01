Irlanda-Regno unito, a cento anni dalla «Partition» (Di sabato 2 gennaio 2021) Nel 2021, l’avvento della Brexit porterà con sé una nuova era per i rapporti tra Regno unito e Irlanda, non solo in termini di liberi scambi e liberi movimenti. Circola da giorni, in ambienti repubblicani, un meme in cui un soldato dell’Ira col passamontagna dice, «Babbo Natale ha ricevuto la mia letterina! Gli inglesi fuori dall’Irlanda, e un confine sul mare», e Babbo risponde: «Tiocfaidh Ár Lá, Mo Chara», ovvero «Il nostro giorno verrà, amico mio». In realtà, la frase … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 2 gennaio 2021) Nel 2021, l’avvento della Brexit porterà con sé una nuova era per i rapporti tra, non solo in termini di liberi scambi e liberi movimenti. Circola da giorni, in ambienti repubblicani, un meme in cui un soldato dell’Ira col passamontagna dice, «Babbo Natale ha ricevuto la mia letterina! Gli inglesi fuori dall’, e un confine sul mare», e Babbo risponde: «Tiocfaidh Ár Lá, Mo Chara», ovvero «Il nostro giorno verrà, amico mio». In realtà, la frase … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Irlanda Regno Irlanda-Regno unito, a cento anni dalla «Partition» | il manifesto Il Manifesto Irlanda-Regno unito, a cento anni dalla «Partition»

Europa Irlanda-Regno unito, a cento anni dalla «Partition» Con l’avvento della Brexit. L’anniversario più importante del 2021 sarà il centenario della Partition, la divisione dell’Irlanda tra nord e ...

Scozia contro tutti dopo lo strappo Brexit. Ma l’indipendenza è una corsa a ostacoli

Il sogno di Sturgeon e degli indipendentisti scozzesi si avvererà? I discendenti di Braveheart davvero frantumeranno il Regno Unito tre secoli dopo l’“Acts of Union” del 1707? Per molti commentatori e ...

