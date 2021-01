“Il covid l’ha divorata”. Sarah muore a soli 18 anni (Di venerdì 1 gennaio 2021) La 18enne Sarah Simental è deceduta nel giro di una settimana a causa delle complicanze, riguardanti reni e apparato cerebrale, subentrate a causa del covid-19 E’ morta domenica a soli 18 anni Sarah Simental, l’adolescente portata via dalle complicanze legate al coronavirus. La ragazza, originaria di Chicago (Stati Uniti) era in ottima salute e frequentava le scuole superiori, ma il virus ha provocato in lei conseguenze talmente serie da condurla alla morte nel giro di una settimana. Le complicanze che hanno portato via Sarah Come raccontato dai suoi genitori Deborah e Donald, tutto è iniziato quando Sarah ha iniziato a manifestare sintomi di raffreddore: inizialmente lievi si sono poi intensificati, spingendo la madre a portarla in laboratorio per effettuare ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 1 gennaio 2021) La 18enneSimental è deceduta nel giro di una settimana a causa delle complicanze, riguardanti reni e apparato cerebrale, subentrate a causa del-19 E’ morta domenica a18Simental, l’adolescente portata via dalle complicanze legate al coronavirus. La ragazza, originaria di Chicago (Stati Uniti) era in ottima salute e frequentava le scuole superiori, ma il virus ha provocato in lei conseguenze talmente serie da condurla alla morte nel giro di una settimana. Le complicanze che hanno portato viaCome raccontato dai suoi genitori Deborah e Donald, tutto è iniziato quandoha iniziato a manifestare sintomi di raffreddore: inizialmente lievi si sono poi intensificati, spingendo la madre a portarla in laboratorio per effettuare ...

matteosalvinimi : ...6 milioni di Italiani che più di altri ha sofferto per il Covid. L’anno non può cominciare con una politica che… - Linkiesta : Israele ha superato la soglia dei 500mila immunizzati, la Germania quella dei 42mila, mentre la Spagna ha deciso di… - AmbCina : La #Cina ha annunciato ufficialmente l'autorizzazione all'immissione in commercio del suo primo #vaccino contro il… - volpini_laura : RT @fattoquotidiano: Covid, anziana si vaccina a 107 anni. Ha vissuto anche l’influenza spagnola. Gli auguri di Zingaretti: “Esempio della… - suerezmarcos : RT @fattoquotidiano: Covid, anziana si vaccina a 107 anni. Ha vissuto anche l’influenza spagnola. Gli auguri di Zingaretti: “Esempio della… -

Ultime Notizie dalla rete : covid l’ha Oms, pandemia di Covid «non necessariamente la peggiore» Corriere della Sera