Freccette | World Darts Championship 2021 | irreale Chisnall | van Gerwen è fuori

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Nel giorno di Capodanno ivedono andare in scena la giornata forse più ricca di spettacolo, quella dedicata ai quarti di finale. Ancora porte chiuse all’Alexandra Palace di Londra, che ha visto delinearsi il quadro dei quattro giocatori che tra sabato e domenica si giocheranno il titolo di campione del mondo. Le due semifinali vedranno affrontarsi Davee Gary Anderson nella parte alta del tabellone e Stephen Bunting e Gerwyn Price in quella bassa. Ma andiamo a rivivere quanto accaduto in una giornata dalle mille emozioni. IL MONTEPREMI DEL TORNEO IL TABELLONE AGGIORNATO La sessione pomeridiana si è aperta con un’altra importantissima vittoria di Stephen Bunting, che per la prima volta in carriera raggiunge le semifinali del Mondiale PDC. La testa di serie numero ...