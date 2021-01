Casa isolata dalla neve, anziana portata in salvo dal Soccorso alpino (Di sabato 2 gennaio 2021) Colta da malore all'interno della sua abitazione, un'anziana classe 1938 è stata tratta in salvo dal Soccorso alpino a causa della presenza consistente di neve fuori da Casa sua, a Salars di ... Leggi su udinetoday (Di sabato 2 gennaio 2021) Colta da malore all'interno della sua abitazione, un'classe 1938 è stata tratta indala causa della presenza consistente difuori dasua, a Salars di ...

Casa isolata dalla neve, anziana portata in salvo dal Soccorso alpino UdineToday Covid: Marche, +8 ricoveri, positivi isolati oltre 11mila

Cresce ancora nelle Marche il numero di ricoveri per Covid-19: nelle ultime 24 ore sono passati da 532 a 540 (+8). (ANSA) ...

Covid, esordio pesante nel 2021 per la Tuscia: 107 casi. Cluster in casa di riposo a Civita Castellana

Il Covid-19 dà il benvenutom- si fa per dire - al 2021 con 107 nuovi casi. Di positivo, c'è che nelle ultime 24 ore non si registrano vittime. Continuano però ...

