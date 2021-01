Capodanno | ad Asti 13enne morto per un petardo Nel Napoletano donna ferita da proiettile

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono stati 229 la notte scorsa gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di, in netta diminuzione rispetto allo scorso anno (quando erano stati 686) grazie alle restrizioni per il Covid. Ma non sono mancati gli incidenti, i feriti e, in un caso, una vittima: adunpoco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un. Il numero maggiore di interventi (45) anche quest'anno nel Lazio (lo scorso anno erano stati 171), a seguire Campania (40), Puglia (24), Veneto (19), Lombardia (18), Sicilia (17) e Liguria (16).