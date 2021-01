Antognoni | “Nel 2021 mi auguro di ritrovare la gente allo stadio Negli ultimi mesi ho perso tanti amici”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Giancarlo, diridella Fiorentina, ha svelato a La Nazione i suoi obiettivi e pensieri in vista del nuovo anno: "E’ stato un anno difficile per tutti noi - dichiara il team manager gigliato - , è mancata la libertà che non ha un prezzo, la salute per tantene, per menalmente sono mancati ex giocatori edcome Maradona, Paolo Rossi che mi ha fatto vincere il mondiale, ma anche Prati, Corso. Un altro punto di sofferenza è stata l'assenza dei tifosi, speriamo di ritrovarlo presto". ITA Sport Press.