Ultime Notizie Roma del 31-12-2020 ore 12:10 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio sarà un capodanno Sottotono coprifuoco domani mattina fino alle ore 7 a partire dalle 22 di questa sera veglioni vietati quasi un italiano su due pronti a denunciare comportamenti scorretti come feste con troppi ospiti o bilioni abusivi lo dice Coldiretti la spesa media per il cenone a casa è scesa del 32% a €65 per famiglia piazze vuote tanti gli eventi in diretta streaming in programma 6 giorni di lockdown anti-covid fino all’epifania interrotti soltanto da una giornata di zona arancione quella del 4 gennaio Intanto sono arrivate ieri in 10 aeroporti italiani le nuove 470000 dosi di vaccino faideche raggiungeranno entro oggi 203 siti di somministrazione nelle varie regioni lo stato del Piano vaccinale in Italia sarà monitorabile pubblicamente su un sito web di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 31 dicembre 2020)dailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio sarà un capodanno Sottotono coprifuoco domani mattina fino alle ore 7 a partire dalle 22 di questa sera veglioni vietati quasi un italiano su due pronti a denunciare comportamenti scorretti come feste con troppi ospiti o bilioni abusivi lo dice Coldiretti la spesa media per il cenone a casa è scesa del 32% a €65 per famiglia piazze vuote tanti gli eventi in diretta streaming in programma 6 giorni di lockdown anti-covid fino all’epifania interrotti soltanto da una giornata di zona arancione quella del 4 gennaio Intanto sono arrivate ieri in 10 aeroporti italiani le nuove 470000 dosi di vaccino faideche raggiungeranno entro oggi 203 siti di somministrazione nelle varie regioni lo stato del Piano vaccinale in Italia sarà monitorabile pubblicamente su un sito web di ...

Coronavirus ultime notizie. Usa, record di quasi 4mila morti in 24 ore. Cina approva vaccino ... Il Sole 24 ORE Quanti vaccinati in Italia al Covid-19 ad oggi? Link report aggiornato su Governo.it

Quanti vaccinati in Italia al Covid-19 si registrano ad oggi 31 dicembre? La campagna vaccinale in Italia, come nel resto ...

Covid, riprese vaccinazioni nelle Asl liguri. Toti: "In Liguria rischio moderato"

GENOVA - E' ripresa in tutte le Asl della Liguria, l'attività vaccinale Anti-Covid. Dopo le prime 320 dosi somministrate nei giorni scorsi a Genova, la vaccinazione è ripartita in contemporanea in tut ...

