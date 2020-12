Tenerife: travolto da un’onda, muore imprenditore 33enne (Di giovedì 31 dicembre 2020) La tragica morte di un ragazzo trentatreenne travolto da un’onda mentre si trovava in vacanza a Tenerife con proprio il padre. Il ragazzo di origini toscane che ha perso tragicamente la vita lo scorso martedì si chiamava Diego Nicchi ed aveva soltanto trentatre anni. Da poco aveva iniziato ad occuparsi dell’azienda di famiglia, produttrice di prodotti alimentali, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 31 dicembre 2020) La tragica morte di un ragazzo trentatreennedamentre si trovava in vacanza acon proprio il padre. Il ragazzo di origini toscane che ha perso tragicamente la vita lo scorso martedì si chiamava Diego Nicchi ed aveva soltanto trentatre anni. Da poco aveva iniziato ad occuparsi dell’azienda di famiglia, produttrice di prodotti alimentali, L'articolo proviene da YesLife.it.

