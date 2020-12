Sonia Lorenzini e il mancato saluto di Maria De Filippi: perché l’ha ignorata? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sonia Lorenzini al Grande Fratello Vip 5 ha spiegato il motivo per cui Maria De Filippi non l’ha salutata durante la sua incursione in puntata lunedì scorso. La 31enne si è anche tolta qualche sassolino dalla scarpa dopo la sua uscita dal reality. Sonia spiega perchè Maria non l’ha salutata Sonia Lorenzini al GF Vip 5 è rimasta per neanche tre settimane, il pubblico ha deciso di eliminarla durante la puntata del 28 dicembre ma nonostante la sua breve esperienza nel programma di Canale 5 ha avuto modo di farsi notare per la sua entrata bomba, quando litigò subito con Tommaso Zorzi e la sua amicizia con Dayane Mello. La Lorenzini era stata anche protagonista di un brutto episodio con Rosalinda Cannavò. ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 31 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 ha spiegato il motivo per cuiDenonsalutata durante la sua incursione in puntata lunedì scorso. La 31enne si è anche tolta qualche sassolino dalla scarpa dopo la sua uscita dal reality.spiega perchènonsalutataal GF Vip 5 è rimasta per neanche tre settimane, il pubblico ha deciso di eliminarla durante la puntata del 28 dicembre ma nonostante la sua breve esperienza nel programma di Canale 5 ha avuto modo di farsi notare per la sua entrata bomba, quando litigò subito con Tommaso Zorzi e la sua amicizia con Dayane Mello. Laera stata anche protagonista di un brutto episodio con Rosalinda Cannavò. ...

fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - trash_italiano : IMMAGINO TOMMASO CHE STIMA SONIA LORENZINI ?? #GFVIP - tuttopuntotv : Sonia Lorenzini e il mancato saluto di Maria De Filippi: perché l’ha ignorata? #gfvip #gfvip5 - infoitcultura : “Maria De Filippi ti ha ignorato”: Sonia Lorenzini svela perché la conduttrice non l’ha salutata - zazoomblog : Maria De Filippi al GF Vip non ha salutato Sonia Lorenzini ecco la reazione dell’ex tronista - #Maria #Filippi… -