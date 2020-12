Sileri sul vaccino | ' Non illudiamoci | serviranno mesi per riprenderci le nostre vite'

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo, ospite a Radio Cusano Campus, parlando della campagna vaccinale ha ribadito che "non possiamo permetterci errori, dobbiamo farci trovare pronti. Se ...

HuffPostItalia : Sileri: 'Se i medici hanno dei dubbi sul vaccino, hanno sbagliato lavoro' - RF86290380 : La mia replica ad Anelli Magi e Sileri - angelicabaires : RT @AnnaMariaS6: @GiancarloDeRisi @angelicabaires #Sileri è un medico,quindi,dovrebbe garantire che questi vaccini non arrechino danni per… - AnnaMariaS6 : @GiancarloDeRisi @angelicabaires #Sileri è un medico,quindi,dovrebbe garantire che questi vaccini non arrechino dan… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri sul

“Non possiamo permetterci errori, dobbiamo farci trovare pronti. Se arrivano 400mila dosi a settimana, quelle dosi dovranno essere consumate nella stessa settimana. Personale sanitario in grado di vac ...Ma non è un argomento di oggi", aggiunge. Sull'organizzazione della campagna vaccinale contro il coronavirus, "non possiamo permetterci errori, dobbiamo farci trovare pronti conclude Sileri Se ...