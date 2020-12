Pieralisi volley in lacrime per la scomparsa dell' ex capitana Sabina Callegaro | aveva 46 anni

(Di giovedì 31 dicembre 2020) JESI - La società sportivapiange la prematuradi, 'Sabo' per le compagne di squadra, 46, ex capitano di quella Monte Schiavoe stagioni d'oro '94-'...

MateraPvf : Solo 29 euro!!! ???????? rara maglia matchworn #10 JESI 1992/93 pallavolo volley Ebay: - MateraPvf : Solo 29 euro!!! ???????? rara maglia matchworn #10 JESI 1992/93 pallavolo volley Ebay: - MateraPvf : Solo 29 euro!!! ???????? Rara maglia matchworn #10 JESI 1992/93 pallavolo volley Ebay: - MateraPvf : Solo 29 euro!!! ???????? Rara maglia matchworn #10 JESI 1992/93 pallavolo volley Ebay: - MateraPvf : Solo 29 euro!!! ???????? Rara maglia matchworn #10 JESI 1992/93 pallavolo volley Ebay: -

Ultime Notizie dalla rete : Pieralisi volley

Corriere Adriatico

JESI - La società sportiva Pieralisi volley piange la prematura scomparsa di Sabina Callegaro, “Sabo” per le compagne di squadra, 46 anni, ex capitano di quella Monte Schiavo ...Ora c’è pure la data e l’avversaria contro cui giocare. Si comincia il 24 gennaio in casa: la Clai esordirà nel campionato di B1 2021 affrontando Pieralisi Jesi. Saranno 10 le gare da giocare, dopo av ...