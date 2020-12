Per un parcheggio sputa in faccia a un uomo: marocchino denunciato per epidemia colposa (Di giovedì 31 dicembre 2020) Francesca Galici Ha sputato in faccia a un uomo per un parcheggio ed è risultato positivo al coronavirus: marocchino denunciato per epidemia colposa a Portomaggiore In tempo di pandemia, anche uno sputo può avere gravissime conseguenze legali. A Portomaggiore, cittadina in provincia di Ferrara, un uomo è stato denunciato per epidemia colposa dopo aver sputato in faccia a una persona ed essere successivamente risultato positivo al coronavirus. Il tutto è accaduto questa mattina e lo sputo è stata la conseguenza di una banale lite che si è svolta nel centro della città per un parcheggio conteso, come riporta Il resto del ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Francesca Galici Hato ina unper uned è risultato positivo al coronavirus:pera Portomaggiore In tempo di pandemia, anche uno sputo può avere gravissime conseguenze legali. A Portomaggiore, cittadina in provincia di Ferrara, unè statoperdopo averto ina una persona ed essere successivamente risultato positivo al coronavirus. Il tutto è accaduto questa mattina e lo sputo è stata la conseguenza di una banale lite che si è svolta nel centro della città per unconteso, come riporta Il resto del ...

